Диетолог Хачирова посоветовала отказаться от сладкого и соленого, чтобы сделать вкусовые ощущения более яркими

Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что рецепторы в полости рта начинают хуже чувствовать естественный вкус продуктов, если человек употребляет много сладкой или соленой пищи.
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