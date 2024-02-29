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Диетолог Хачирова посоветовала отказаться от сладкого и соленого, чтобы сделать вкусовые ощущения более яркими

Диетолог Хачирова посоветовала отказаться от сладкого и соленого, чтобы сделать вкусовые ощущения более яркими

Кандидат медицинских наук, диетолог Асият Хачирова в беседе с радиостанцией Sputnik рассказала, что рецепторы в полости рта начинают хуже чувствовать естественный вкус продуктов, если человек употребляет много сладкой или соленой пищи.

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