Личный гараж миллиардеров: как статус и технологии воплощаются в автомобилях

Когда я задумываюсь о том, что значит по-настоящему личный автомобиль для человека, чье состояние исчисляется не просто миллионами, а миллиардами, мне становится очевидно: речь давно не о средстве передвижения.
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