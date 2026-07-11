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Авто Новости

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Личный гараж миллиардеров: как статус и технологии воплощаются в автомобилях

Когда я задумываюсь о том, что значит по-настоящему личный автомобиль для человека, чье состояние исчисляется не просто миллионами, а миллиардами, мне становится очевидно: речь давно не о средстве передвижения.

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