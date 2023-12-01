Telegram обновил приложение для Android и iOS и добавил новый функционал

Telegram обновил своии мобильные приложения для операционных систем Android и iOS. Новый релиз включает в себя ряд интересных возможностей, которые будут полезны как обычным пользователям, так и администраторам каналов.
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