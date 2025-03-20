🐮В Крыму спасли упавшую в трёхметровую яму обессилевшую корову В селе Яснополянское Джанкойского района корову в яме обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы.
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🐮В Крыму спасли упавшую в трёхметровую яму обессилевшую корову В селе Яснополянское Джанкойского района корову в яме обнаружили местные жители и обратились в экстренные службы.