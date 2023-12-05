Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лутона», «МЮ» завтра сыграет с «Челси», «Ман Сити» – с «Астон Виллой»

Также во вторник «Вулверхэмптон» примет «Бернли». В среду «Ливерпуль» сыграет с «Шеффилдом» на выезде, «Манчестер Юнайтед» примет «Челси», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Астон Виллой».
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