Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

207 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Мне таки кажется,что эти персонажи обречены на уничтожение,вся их жизнь,деятельность офлажкована,и живы они,каждый,и ...Небензя заявил о ...
  • АндрейБорков
    Доня Трамп, ты у себя в своих США не в авторитете! Ты у себя, где ты типа президент, хрен чего толком сделать можешь!...Федеральный суд С...
  • Галина Друзина
    У нас во Владивостоке картошка 5ти видов.Путин заявил, что...

"Сохранить темп". Как депутаты оценили отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко

"Сохранить темп". Как депутаты оценили отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Парламентарии доклад приняли, однако одна фракция воздержалась от голосования Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с ежегодным отчётом об итогах работы краевых властей за 2024 год на 41-й сессии АКЗС 29 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх