"Сохранить темп". Как депутаты оценили отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Парламентарии доклад приняли, однако одна фракция воздержалась от голосования Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с ежегодным отчётом об итогах работы краевых властей за 2024 год на 41-й сессии АКЗС 29 мая.
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