Может ли педагог взять отпуск деньгами

Учителя в России по закону имеют право на удлиненный отпуск — от 42 до 56 календарных дней. Можно ли часть большого отпуска взять деньгами, «Парламентской газете» рассказала руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.