Может ли педагог взять отпуск деньгами

Учителя в России по закону имеют право на удлиненный отпуск — от 42 до 56 календарных дней. Можно ли часть большого отпуска взять деньгами, «Парламентской газете» рассказала руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии