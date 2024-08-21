В ДТП на Новомосковском шоссе в Тульской области пострадала женщина

Авария произошла в 7:15 утра 21 августа на 14 км автодороги Тула — Новомосковск. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, на участке столкнулись автомобили "Мицубиси", под управлением 21-летнего водителя, и "Ссанг Йонг", под управлением 20-летнего водителя.