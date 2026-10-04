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«Разбиты по маленьким камерам»: ужасные условия наших пленников в Азербайджане

«Разбиты по маленьким камерам»: ужасные условия наших пленников в Азербайджане

Состояние 23-летнего русского студента Дмитрия Федорова, осужденного в Баку, резко ухудшилось за решеткой.

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