БРИКС как полюс притяжения для развивающихся стран

Страны БРИКС (Россия, КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия) кардинально меняют мировой ландшафт на фоне противодействия коллективного Запада становлению нового миропорядка.
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