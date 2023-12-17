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В Первоуральске скончался подросток на соревнованиях по боксу

В Первоуральске скончался подросток на соревнованиях по боксу

В Первоуральске 14-летний мальчик скончался на соревнованиях по боксу. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 16-17 декабря в Центре развития детей и молодежи проводилось открытое первенство по боксу, в котором участвовал погибший.

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