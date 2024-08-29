ЦБ рассказал об основных направлениях ДКП на 2025-й и последующие годы

ЦБ рассказал об основных направлениях ДКП на 2025-й и последующие годыБанк России опубликовал проект основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов.
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