Наше Ховрино
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наше Ховрино

19 подписчиков

Поездка в электричке превратилась в квест для юных пассажиров из Ховрина

Многие из нас привыкли воспринимать электричку как обычный транспорт: сел, доехал, вышел. Но в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) решили сломать этот стереотип и доказать, что путь может быть даже интереснее, чем само место назначения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии