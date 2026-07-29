Поездка в электричке превратилась в квест для юных пассажиров из Ховрина

Многие из нас привыкли воспринимать электричку как обычный транспорт: сел, доехал, вышел. Но в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТ ППК) решили сломать этот стереотип и доказать, что путь может быть даже интереснее, чем само место назначения.