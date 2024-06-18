Браво, Давид, за такие сценарии тебе можно смело давать Оскар!

САША ЛЕПАЕВ

мечты идиота.штаты пока везде суют свой нос порядка в мире не ждите. пока это нос не отрежут так все и останется.штаты это вражеское государство и живет благодаря войнам.у их построена вся политика на этом.грабежи всех государств и жить на дурняк.как она начинала с самого начало так и действует по сей день.пока она существует мира нигде никогда не будет.