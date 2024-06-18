НАТО распадётся, Россия и Германия объединятся, а США закроет большинство военных баз Интересное предсказаниеАх, дорогие друзья, разве мы не живем в удивительное время, когда глобальные прогнозы напоминают увлекательный сценарий для блокбастера? Возьмем нашего доблестного стратега Давида Лифшульца, который решил взбодрить нас своей фантазией и предсказал такие невероятные события, что впору устраивать парад мировых перемен.
Браво, Давид, за такие сценарии тебе можно смело давать Оскар!
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
мечты идиота.штаты пока везде суют свой нос порядка в мире не ждите. пока это нос не отрежут так все и останется.штаты это вражеское государство и живет благодаря войнам.у их построена вся политика на этом.грабежи всех государств и жить на дурняк.как она начинала с самого начало так и действует по сей день.пока она существует мира нигде никогда не будет.
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16 час.
АндрейБорков
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15 час.
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