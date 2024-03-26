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Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Александр Карпухов

Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" и "Убойной силы" Александр Карпухов

Кадр из фильма "Улицы разбитых фонарей-4" Актер Александр Карпухов умер на 51-м году жизни. Об этом заявил актер, артист петербургского Молодежного театра на Фонтанке Александр Андреев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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