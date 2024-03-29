"Террористов в камеру к славянам лучше не сажать": Что ждет таджиков устроивших бойню в "Крокусе" в колонии до конца их жизни

Valentina hohlova

а я не уверена. человек привыкает ко всему тем более такая мразь. будет выискивать преимущества . да и менталитет у этой твари как у клопов. будет пользоваться преимуществами содержания в нашей тюрьме. и чудненько воспользуется. а там глядишь не дай БОГ придёт какой-ниб. хрущ. и снова голубое небо и беспредел. я глубокий пессимист. полгода тому назад кыргиз молодой убил моего мужа проф. д.т.н. всю жизнь отдавший защите нашей Родины. его нет. как мне жить? Я хочу чтобы тварь убили. А го не только не убьют его очень скоро отпустят на все четыре стороны.