Интересная жизнь с Vera Star Как известно, в ночь с 24 на 25 марта решением Басманного суда в СИЗО отправились четверо террористов подозреваемых в совершении теракта в "Крокус Сити Холл".
"Террористов в камеру к славянам лучше не сажать": Что ждет таджиков устроивших бойню в "Крокусе" в колонии до конца их жизни
Комментарии
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Valentina hohlova
а я не уверена. человек привыкает ко всему тем более такая мразь. будет выискивать преимущества . да и менталитет у этой твари как у клопов. будет пользоваться преимуществами содержания в нашей тюрьме. и чудненько воспользуется. а там глядишь не дай БОГ придёт какой-ниб. хрущ. и снова голубое небо и беспредел. я глубокий пессимист. полгода тому назад кыргиз молодой убил моего мужа проф. д.т.н. всю жизнь отдавший защите нашей Родины. его нет. как мне жить? Я хочу чтобы тварь убили. А го не только не убьют его очень скоро отпустят на все четыре стороны.
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4 час.
Алексей Перин
А я не хочу этих мразей всю их блядскую жизнь, кормить за МОИ деньги!!! При том что эти козлы, ой простите, правительство, каждый день побираются по телевизору на помощь детям! При этом НИКТО из этих тварей, ой простите, правителей, чей то свою зарплату не пожертвовал. Вот и пусть налоги пустят на нужное дело, а не на кормёжку ублюдков.
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1 час.
сергей максимов
Но не уже ли не не использовать эти туловища с пользой? Есть же полезное внутри каждой твари? Уши можно оставить, а остальное можно использовать!
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1 час.
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