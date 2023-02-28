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Автоконцерн «Ауди» официально объявил об участии в гоночной серии «Формула-1» с сезона-2026

Автоконцерн «Ауди» официально объявил об участии в гоночной серии «Формула-1» с сезона-2026

﻿﻿Audi официально объявила о своем участии в гоночной серии Формулы-1 с сезона 2026 года. Такой шаг поможет не только повысить престиж компании, но и изменить подход к созданию серийных автомобилей.

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