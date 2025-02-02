Джабаров: ВС РФ нанесут стратегическое поражение Киеву в ответ на преступления

Заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что единственный ответ на военные преступления со стороны ВСУ – удары по территории Украины с целью нанести ей стратегическое поражение.
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