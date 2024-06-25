Пентагон раскрыл, о чём говорили Белоусов и Остин

Министр обороны России Андрей Белоусов и его американский коллега Ллойд Остин в ходе телефонного разговора обсуждали конфликт на Украине заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер 25 июня журналистам.
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