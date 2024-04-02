NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подключилось к расследованию инцидента с падением неизвестного объекта, который может оказаться космическим мусором, пробившим в марте крышу жилого дома в штате Флорида.
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