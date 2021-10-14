Подсчитано, насколько упала посещаемость ТЦ после введения QR-кодов в Татарстане

Если сравнивать с показателями сентября-октября 2020 года, посещаемость снизилась больше чем на 95%. При этом в гильдии не ожидают повышения количества гостей через три недели, когда QR-коды получат люди, которые сейчас массово вакцинируются.
Если сравнивать с показателями сентября-октября 2020 года, посещаемость снизилась больше чем на 95%. При этом в гильдии не ожидают повышения количества гостей через три недели, когда QR-коды получат люди, которые сейчас массово вакцинируются.
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