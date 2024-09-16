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Со скамьи подсудимых на фронт: новый законопроект Госдумы

Со скамьи подсудимых на фронт: новый законопроект Госдумы

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал законопроект, который позволяет освобождать от уголовной ответственности обвиняемых, призванных на военную службу или заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации, военного положения или военного времени.

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