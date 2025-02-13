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"Враньё": В деле об убийстве экс-мэра Самары взял слово друг семьи - "даже передвигался с трудом"

"Враньё": В деле об убийстве экс-мэра Самары взял слово друг семьи - "даже передвигался с трудом"

Размышляя об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, слово взял друг семьи. По его словам, очень грустно читать "враньё" о семье погибших.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Какая-то очень странная история с этой семьёй...
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