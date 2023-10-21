В казанском парке "Черное озеро" началась подготовка к зиме

В парке «Черное озеро» началась подготовка к зиме. Как рассказали в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани на территории общественного пространства начали осушать искусственный водоем, после чего чашу озера очистят от накопившихся за лето грязи и мусора.
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