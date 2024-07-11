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Закон и Порядок

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А у нас все проблемы уже решены? Власть вернёт киоски газет и журналов в города и посёлки

А у нас все проблемы уже решены? Власть вернёт киоски газет и журналов в города и посёлки

Эта инициатива пришла не из параллельной реальности, где нет интернета, смартфонов, компьютеров и телевизоров, а из высоких кабинетов, о которой сегодня было сообщено в телеграме Правительства России.

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Комментарии
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W
Walery
Куда и почему исчезли киоски &quot;Союзпечать&quot;?  Россия перестала быть самой читающей страной... по всему дело либерасосунов процветает, да ?
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1 д.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
&quot;что региональные власти обяжут «свыше» строго следить за тем, чтобы киоски а-ля «Союзпечать» соответствовали федеральным нормативам&quot; А базар и за цены идёт?
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1 д.

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