Американский инвестор Дэвид Сакс, ответственный за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют в Вашингтоне, выразил мнение о том, что украинское руководство пренебрегает волей жителей Крыма, которые хотят жить в составе Российской Федерации.
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