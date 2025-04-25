Американский инвестор Дэвид Сакс, ответственный за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют в Вашингтоне, выразил мнение о том, что украинское руководство пренебрегает волей жителей Крыма, которые хотят жить в составе Российской Федерации.