Будьте осторожны за рулем: рекомендации для водителей

Нарушение скоростного режима в определенных условиях, рискованное поведение на дороге, использование техники за рулем, отсутствие концентрации за рулем, непристегнутые ремни безопасности, вождение в нетрезвом виде, а также агрессивное поведение на дороге - всё это проблемы, влияющие на безопасность дорожного движения.