Avia.pro Итак, представьте себе утро в Новом Бутово. Кажется, что это обычный день, но не тут-то было.
Розовая футболка - это харам: Иностранцы доказали парню, что в Москве так ходить нельзя
Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
А правильные пацаны разве могут себе позволить розовую футболку и розовые кроссовки? Если эта особь получила за "розовый цвет", то в следующий раз он подумает во что облачаться. Слишком уж много появилось таких "розовеньких" 🤮
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27 мин.
Одиссей
Ну, у меня есть розовая "Полочка" и голубые кроссы!!! У Вас с этим КАКИЕ-ТО проблемы??? 😡
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14 мин.
Одиссей
И что в итоге? Эти четверо еще на свободе?
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13 мин.
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