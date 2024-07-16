Розовая футболка - это харам: Иностранцы доказали парню, что в Москве так ходить нельзя

ИГ

Ирина Голота

А правильные пацаны разве могут себе позволить розовую футболку и розовые кроссовки? Если эта особь получила за "розовый цвет", то в следующий раз он подумает во что облачаться. Слишком уж много появилось таких "розовеньких" 🤮