Медвежий угол
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Медвежий угол

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Розовая футболка - это харам: Иностранцы доказали парню, что в Москве так ходить нельзя

Розовая футболка - это харам: Иностранцы доказали парню, что в Москве так ходить нельзя

Avia.pro Итак, представьте себе утро в Новом Бутово. Кажется, что это обычный день, но не тут-то было.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Голота
А правильные пацаны разве могут себе позволить розовую футболку и розовые кроссовки? Если эта особь получила за &quot;розовый цвет&quot;, то в следующий раз он подумает во что облачаться. Слишком уж много появилось таких &quot;розовеньких&quot; 🤮
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27 мин.
Одиссей
Ну, у меня есть розовая &quot;Полочка&quot; и голубые кроссы!!! У Вас с этим КАКИЕ-ТО проблемы??? 😡
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14 мин.
Одиссей
И что в итоге? Эти четверо еще на свободе?
Ответить
13 мин.

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