Полицейские в Республике Марий Эл провели познавательную встречу с участниками профильной смены в «Авангарде»

Полицейские в Республике Марий Эл провели познавательную встречу с участниками профильной смены в «Авангарде»

На базе Центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» собрались 125 подростков из так называемой группы риска из 10 муниципальных районов Марий Эл.

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