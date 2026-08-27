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Владимирские новости

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ФСБ выявила нарушения защиты гостайны во Владимирской области

ФСБ выявила нарушения защиты гостайны во Владимирской области

В ходе проверок в сфере защиты государственной тайны во Владимирской области за восемь месяцев возбуждено 61 дело об административных правонарушениях и внесено 128 представлений руководителям организаций.

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