ФСБ выявила нарушения защиты гостайны во Владимирской области

В ходе проверок в сфере защиты государственной тайны во Владимирской области за восемь месяцев возбуждено 61 дело об административных правонарушениях и внесено 128 представлений руководителям организаций.
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