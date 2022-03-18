Производственную практику в Беларуси проходят уссурийские студенты

Делегация Приморской государственной сельскохозяйственной академии с 27 февраля по 20 марта находится в Республике Беларусь для повышения квалификации на Минском тракторном заводе ("МТЗ").
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