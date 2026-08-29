Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Полусухая стяжка в деревянном доме: личный опыт устройства теплого пола без риска для сруба

Полусухая стяжка в деревянном доме: личный опыт устройства теплого пола без риска для сруба

Когда речь заходит о деревянном доме, многие сразу начинают сомневаться: а можно ли вообще заливать бетонную стяжку внутри сруба? Вопрос этот не праздный, и ответ на него не сводится к простому «да» или «нет».

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