"КЛВЗ КРИСТАЛЛ" установил ставку 1-го купона и значение спреда по облигациям объемом 550 млн рублей

«КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-02 в размере 28,00% годовых,а также значение спреда по облигациям серии 001Р-03 в размере 7,00% годовых, говорится в сообщениях компании.
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