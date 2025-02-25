Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

"КЛВЗ КРИСТАЛЛ" установил ставку 1-го купона и значение спреда по облигациям объемом 550 млн рублей

"КЛВЗ КРИСТАЛЛ" установил ставку 1-го купона и значение спреда по облигациям объемом 550 млн рублей

«КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ» по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-02 в размере 28,00% годовых,а также значение спреда по облигациям серии 001Р-03 в размере 7,00% годовых, говорится в сообщениях компании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх