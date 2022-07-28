Бывшие республиканцы и демократы создадут в США партию Forward

В США на национальном уровне появится третья партия. Бывшие республиканцы и демократы объединятся и назовут свой союз Forward («Вперед»), чтобы выступить от лица тех, кто недоволен нынешней двухпартийной системой, сообщило агентство Reuters.
В США на национальном уровне появится третья партия. Бывшие республиканцы и демократы объединятся и назовут свой союз Forward («Вперед»), чтобы выступить от лица тех, кто недоволен нынешней двухпартийной системой, сообщило агентство Reuters.
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