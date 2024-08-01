БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Закон об иноагентах вернёт Грузии национальный суверенитет

Закон об иноагентах вернёт Грузии национальный суверенитет

Реакция грузин на закон «О прозрачности иностранного влияния», принятый парламентом Грузии 14-го мая в третьем чтении, показала глубокий раскол грузинского общества на две неравные части.

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Комментарии
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Eduard
Точно! У США этот закон давно есть,удивляет их наглость,где от Грузии требуют его закрытия!
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16 час.
Eduard
Предатели нигде не нужны,ни в Грузии ни в США!
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16 час.

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