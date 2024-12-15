Едкий натр Z Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предлагает обратить внимание на новую тенденцию в молодежной среде - NEET или "ни-ни".
Поколение ни-ни и причины, его породившие
Комментарии
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Валентин Кулиш
А много сейчас рабочих мест в вашем регионе? Я спросил у наших депутатов, сколько выпускников школ будет и куда им идти работать? В ответ тишина. У нашем городе не осталось ни одного предприятия.
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50 мин.
Алексей Смирнов
Не работать? А деньги откуда? Значит у родителей с избытком. Странная цифра - 30%, грубо говоря, у трети семей есть избыток средств? Очень странно.
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26 мин.
И
Искандер
Вы можете себе представить детишек "ни-ни" в деревне/селе? В городе с "градообразующим предприятием"? Просто в маленьком городе? Вооот... Они - продукт ПАРАЗИТИЗМА. Паразитизма столицы (вообще - мегаполисов), существующей за счёт налогов от зарегистрированных в ней "головных" офисов. Паразитизма офисного планктона, получающего прибыль ни за что. Можно перечислять и дальше, но если отсечь это перечисление, почвой произрастания "ни-ни" останутся воспитанные в "новой России" родители, согласные их содержать. Что ж, "за что боролись, на то и напоролись". В стране БЕЗ Государственной идеологии, БЕЗ национальной идеи иначе быть не может.
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16 мин.
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