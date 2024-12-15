СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 301 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кто Там
    2 года раздвигала ноги перед ним и при муже )))"Полетит твоя гол...
  • Кто Там
    Она хочет с него денег !"Полетит твоя гол...
  • Кто Там
    Это клевета ! Вот ее фото с ним !"Полетит твоя гол...

Поколение ни-ни и причины, его породившие

Поколение ни-ни и причины, его породившие

Едкий натр Z   Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов предлагает обратить внимание на новую тенденцию в молодежной среде - NEET или "ни-ни".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валентин Кулиш
А много сейчас рабочих мест в вашем регионе? Я спросил у наших депутатов, сколько выпускников школ будет и куда им идти работать? В ответ тишина. У нашем городе не осталось ни одного предприятия.
Ответить
50 мин.
Алексей Смирнов
Не работать? А деньги откуда? Значит у родителей с избытком. Странная цифра - 30%, грубо говоря, у трети семей есть избыток средств? Очень странно.
Ответить
26 мин.
И
Искандер
Вы можете себе представить детишек &quot;ни-ни&quot; в деревне/селе? В городе с &quot;градообразующим предприятием&quot;? Просто в маленьком городе? Вооот... Они - продукт ПАРАЗИТИЗМА. Паразитизма столицы (вообще - мегаполисов), существующей за счёт налогов от зарегистрированных в ней &quot;головных&quot; офисов. Паразитизма офисного планктона, получающего прибыль ни за что. Можно перечислять и дальше, но если отсечь это перечисление, почвой произрастания &quot;ни-ни&quot; останутся воспитанные в &quot;новой России&quot; родители, согласные их содержать. Что ж, &quot;за что боролись, на то и напоролись&quot;. В стране БЕЗ Государственной идеологии, БЕЗ национальной идеи иначе быть не может.
Ответить
16 мин.

Картина дня

наверх