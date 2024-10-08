Важная помощь от читателей «Русской Весны» бойцам, освободившим от врага Угледар и наступающим дальше (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за метеостанцию с комплектующими Вахита и его семью из Астрахани, за ноутбук Анну из Москвы, за анемометры фонд Екатерины Марковой, за рабицу Андрея из Магнитогорска, за планшет, домкрат и полевой кабель фонд «Русская тройка», за подсветки Технофронт «Русской весны».