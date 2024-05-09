Учительница жалела избивавшего каждый день русских детей Ахмада (имя изменено), тем, что сама разнимала драки и не вызывала полицию, теперь "в благодарность" она стала фигурантом уголовного дела о побоях

Вадим Кузнецов

А вот это интересный вопрос. https://www.edukids.ru/advices/2439 В этой статье написано, что государство тратит на обучение одного ребенка в школе $4100 (данные за 2010 год) Это деньги, которые берутся из бюджета государства. Кому-то пришло в голову, что дети не-граждан, непонятно почему и зачем находящиеся в России, имеют те же самые права на бесплатное (за счет нашего государства) образование, и в тех же самых школах. Таким образом, каждый ребенок-иностранец получает в год $4100 долларов. Кроме того, своей плохой успеваемостью он тормозит обучение всего класса (а это человек 20-30), таким образом, эффективнось расходования средств на обучение всего класса тоже заметно падает. Интересно, сколько детей-иностранцев учатся в России в общеобразовательныхз школах бесплатно? Интересно, готовы ли г-да, принявшие решение о "праве" детей-иностранцев на БЕСПЛАТНОЕ образование для них в России, компенсировать потраченные средства и убытки из своего кармана? Или это снова доверят налогоплательщикам? "Россия - щедрая душа"!