Спецназ «Отважных» уничтожил вражескую С-300 в тылу противника (ВИДЕО)

Спецназ «Отважных» уничтожил украинский ЗРК С-300 в районе села Александро-Калиново (ДНР). 3-я бригада спецназа дотянулась до вражеского средства ПВО в 23 км от линии фронта на авдеевско-покровском направлении с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».