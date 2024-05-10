Спецназ «Отважных» уничтожил вражескую С-300 в тылу противника (ВИДЕО)

Спецназ «Отважных» уничтожил украинский ЗРК С-300 в районе села Александро-Калиново (ДНР). 3-я бригада спецназа дотянулась до вражеского средства ПВО в 23 км от линии фронта на авдеевско-покровском направлении с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет».
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