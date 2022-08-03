РЖД работают под прикрытием. С началом СВО деятельность монополии перестала быть прозрачной

Работа РЖД с началом специальной военной операции всё больше напоминает игру в одни ворота. Буквально через день появляются новости о том, что с монополии сняли ответственность за срыв сроков доставки грузов или одобрили очередной транш из ФНБ.
Работа РЖД с началом специальной военной операции всё больше напоминает игру в одни ворота. Буквально через день появляются новости о том, что с монополии сняли ответственность за срыв сроков доставки грузов или одобрили очередной транш из ФНБ.
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