Вгудок

11 подписчиков

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    Органичности и мотиваций не хватАт дизайнерским изыскам, где бы то ни былоСупергерой или пр...
  • Максим
    РЖД государственная компания с приватизированными кассами, привет от сбежавшего Чубайса и покойного ЕБН!Междоусобная граж...
  • Игорь Кошетов
    Да НЕ НАДО гадать, найдется ли место тем компаниям, которые сейчас сваливают, а потом ЗАХОТЯТ ВЕРНУТЬСЯ обязательно. ...Siemens забыл про...

РЖД работают под прикрытием. С началом СВО деятельность монополии перестала быть прозрачной

РЖД работают под прикрытием. С началом СВО деятельность монополии перестала быть прозрачной

Работа РЖД с началом специальной военной операции всё больше напоминает игру в одни ворота. Буквально через день появляются новости о том, что с монополии сняли ответственность за срыв сроков доставки грузов или одобрили очередной транш из ФНБ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх