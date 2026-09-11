Продюсер «ДОМа-2» Михайловская: «Собчак вырастила Бородину»

Уже никто и не помнит программу «ДОМ», зато все знают «ДОМ-2», в котором ведущими были Ксения Собчак и Ксения Бородина.
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