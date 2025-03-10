Непокорная инфляция: что мешает ЦБ остановить рост цен

На 21 марта назначено очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке. Большинство аналитиков в своих прогнозах исходят из того, что регулятор сохранит жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) ради снижения инфляции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии