Военкор RT показал кадры штурма позиций ВСУ за каналом Северский Донец

Военкор RT Влад Андрица показал кадры штурма позиций ВСУ за каналом Северский Донец. На видео батальон бойца с позывным Шустрый спецназа «Ахмат» 4-й бригады зачищает блиндажи противника на юго-западе Часова Яра.
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