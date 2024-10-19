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Военкор RT показал кадры штурма позиций ВСУ за каналом Северский Донец

Военкор RT показал кадры штурма позиций ВСУ за каналом Северский Донец

Военкор RT Влад Андрица показал кадры штурма позиций ВСУ за каналом Северский Донец. На видео батальон бойца с позывным Шустрый спецназа «Ахмат» 4-й бригады зачищает блиндажи противника на юго-западе Часова Яра.

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