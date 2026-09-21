Киев, Сумы и Чернигов: утренние «Герани» поразили цели в северной части Украины Вслед за традиционными ночными атаками по целям на Украине подконтрольные Киеву регион.
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