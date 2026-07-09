Карседо после 0:0 с «Рубином»: «Доволен «Спартаком». В субботу будет прекрасный соперник – «Локо». К матчу за Суперкубок подойдем в хорошей форме»

Тренер « Спартака » Хуан Карседо оценил ничью с « Рубином » (0:0) в товарищеском матче. — Какой тайм вам больше понравился от вашей команды? — У нас была пара хороших моментов и в первом тайме, и в концовке игры, достаточно явные возможности для взятия ворот.