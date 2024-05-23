Ученые из Петербурга создали нейросеть для выявления гематом мозга

По КТ-снимкам Ученые из Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) вместе с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова смогли создать программное обеспечение, которое позволит врачам быстро и точно выявлять гематомы в головном мозге по снимкам компьютерной томографии (КТ).