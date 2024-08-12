Названа неочевидная причина атак ВСУ на Запорожскую АЭС

МОСКВА, 12 августа, ФедералПресс. Украина, нанося удары по Запорожской атомной электростанции, пытается шантажировать своих западных партнеров, стремясь получить от них дополнительные финансовые средства.
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