Три дня Танюха не появлялась в сети. Телефон, после Нового Года, не мог распознать лицо!😂 Доброе утро.
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Три дня Танюха не появлялась в сети. Телефон, после Нового Года, не мог распознать лицо!😂 Доброе утро.