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Назван эффект от внедрения разработок Рязанской нефтеперерабатывающей компании

Назван эффект от внедрения разработок Рязанской нефтеперерабатывающей компании

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», по итогам первого полугодия получила экономический эффект полтора миллиарда рублей от программы повышения операционной эффективности производства.

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