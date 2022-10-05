Назван эффект от внедрения разработок Рязанской нефтеперерабатывающей компании

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», по итогам первого полугодия получила экономический эффект полтора миллиарда рублей от программы повышения операционной эффективности производства.
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», по итогам первого полугодия получила экономический эффект полтора миллиарда рублей от программы повышения операционной эффективности производства.
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