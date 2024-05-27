Генерала Попова оставили в СИЗО: "Слоны в посудной лавке" развязали войну против военкоров и патриотов

Фото: Альгис Микульскис. Царьград Сегодня 2K прочитали Генерал-майор Иван Попов, подозреваемый в особо крупном мошенничестве с металлом для оборонных целей, не был освобожден из СИЗО "Лефортово" даже после второй попытки слушания суда.